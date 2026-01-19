الإثنين 19 يناير 2026
إحالة سائق بالوادي الجديد للنيابة العامة لتجاوزه السرعة والتسبب بحادث سير

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة أحد السائقين للنيابة العامة لمخالفين السرعة المقررة، بناء على تقرير منظومة التتبع والذي أشار إلى تجاوز السرعة 165 كم / الساعة، ما أدى إلى وقوع حادث فجر اليوم وإنقلاب إحدى السيارات الحكومية.

وشددت محافظة الوادي الجديد، على جميع السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، وفي حال المخالفة سيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة وتحمّل تكلفة التلفيات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوادي الجديد، في متابعة منظومة التتبع للسيارات الحكومية، والتزام السائقين بالسرعات القانونية المقررة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

متابعة موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد في وقت سابق من الاسبوع المنقضي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد الزملوط على الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع لمراقبة الالتزام بالسرعات المقررة بكافة السيارات الحكومية، وعرض تقرير يومي بالمخالفات التي يتم رصدها لعدم الالتزام بالسرعة وتجاوزها؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، موجهًا بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتابعة الدورية لكفاءة عمل أجهزة المنظومة.

 مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

وعلى جانب آخر، ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الموقف المالي لإيرادات ومصروفات الهيئة، وسبل تعظيم الموارد المتاحة من أصول ومشروعات قائمة، كما أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها: إنشاء مقر دائم للمعارض بمدينة الخارجة بمقر الاستراحة الممتازة؛ لإقامة المعارض السنوية ومعارض اليوم الواحد 
ورفع كفاءة حمام السباحة الكائن بالاستراحة الممتاز 

وطرح المحال التجارية بالمنشآت السياحية التابعة للهيئة للبيع أو الإيجار، ودراسة توفير مشروعات تجارية للشباب بالتنسيق مع إدارة مشروعك.

