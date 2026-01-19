نائب محافظ مطروح يسلم 15 عقد عمل لذوي الهمم 

الإثنين 19 يناير 2026
محافظات

 قام الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بتسليم 15 عقد عمل بعدد من الفنادق ومؤسسات القطاع الخاص، ل15 من ذوي الهمم من أبناء مطروح.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة تيسير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، خاصة من ذوي الهمم.

حضور قيادات العمل والتضامن ومجلس العمد
وجاء ذلك بحضور مصطفى جابر مدير مديرية العمل، والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والعمدة عبد الكريم يونس ممثلًا عن مجلس عمد ومشايخ مطروح.

 

دمج ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، مع استغلال قدراتهم وتأهيلهم، من خلال التنسيق بين مديريات العمل والقطاع الخاص، لتوفير وظائف مناسبة تتفق مع إمكانياتهم، بما يسهم في دمجهم داخل المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا.

تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018
ويأتي تسليم عقود العمل تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالتها لذوي الهمم، بما يضمن لهم حقهم في العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية.
مديرية العمل: تنسيق مستمر مع القطاع الخاص
وأشار مدير مديرية العمل إلى حرص المديرية على استمرار التنسيق والمتابعة مع مؤسسات القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتدريب والتأهيل لأبناء مطروح، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ويسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

