مطروح تشارك في معرض "تراثنا" بمنتجات وحرف يدوية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشاركة المحافظة في النسخة المصغرة لمعرض "تراثنا" المقام بمركز سيتي ستارز خلال الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر الجاري.

3 باكيات لعرض الهوية المطروحية

وأوضح المهندس محمد علي، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمطروح، أن المحافظة شاركت بـ 3 باكيات تضم عارضين من أصحاب المشروعات التراثية واليدوية، يقدمون منتجات تعبر عن الهوية المطروحية الأصيلة، من مشغولات يدوية وحرفية مميزة.

دعم كامل للمشروعات الصغيرة والحرف التراثية

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية التراثية بالمحافظة، والعمل على فتح منافذ لتسويق منتجاتهم بشكل يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة بالمحافظة.

