الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطروح تشارك في معرض "تراثنا" بمنتجات وحرف يدوية

مشاركة محافظة مطروح
مشاركة محافظة مطروح في النسخة المصغرة لمعرض "تراثنا"
18 حجم الخط

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشاركة المحافظة في النسخة المصغرة لمعرض "تراثنا" المقام بمركز سيتي ستارز خلال الفترة من 1 حتى 8 ديسمبر الجاري. 

3 باكيات لعرض الهوية المطروحية
وأوضح المهندس محمد علي، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمطروح، أن المحافظة شاركت بـ 3 باكيات تضم عارضين من أصحاب المشروعات التراثية واليدوية، يقدمون منتجات تعبر عن الهوية المطروحية الأصيلة، من مشغولات يدوية وحرفية مميزة. 

دعم كامل للمشروعات الصغيرة والحرف التراثية

وأكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية التراثية بالمحافظة، والعمل على فتح منافذ لتسويق منتجاتهم بشكل يحقق عائدًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب والمرأة بالمحافظة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحرف اليدوية الحرف التراثيه الصغيرة والمتوسطة محافظة مطروح مطروح مشروعات الصغيرة والحرف اليدوية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحافظ المشروعات التراثية واليدوية المشروعات الصغير

مواد متعلقة

مطروح تطلق شعلة تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة

محافظ مطروح يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث استعدادات افتتاح مكتب التصديقات

صحة مطروح: 27 عملية جراحية ناجحة بمستشفى النجيلة المركزي

السيطرة على حريق داخل المدرسة الثانوية الصناعية بمطروح

أمطار متوسطة ونشاط للرياح على مرسى مطروح

العثور علي جثة متحللة داخل سيارة سقطت في بركة مياه بمطروح

محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة

هلت الشتوية، أمطار غزيرة على مرسى مطروح

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads