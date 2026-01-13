الثلاثاء 13 يناير 2026
نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح يتابع الانضباط بالشارع العمومي بالعلمين
قاد الدكتور إسلام رجب  نائب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة العلمين لإزالة الإشغالات وفك التند الثابتة المتعدية على الأرصفة العامة، مع التأكيد على الالتزام بالمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع  .
 


 وكذلك متابعة الانضباط بالشارع العمومي والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والصحية.

 


 إزالة مخالفات تعيق حركة المرور والمشاة
أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتنبيه على المحال والأكشاك المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.
 



 متابعة أعمال صيانة معهد بلوزه الأزهري
كما تفقد نائب المحافظ مشروع صيانة معهد بلوزه الأزهري، يرافقه الشيخ عادل الشافعي، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

 


 تفقد مستشفى العلمين المركزي والاطمئنان على المرضى
اختتمت الجولة بزيارة مستشفى العلمين المركزي، بحضور الدكتور أحمد رفعت والدكتور إبراهيم حرب، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
 


 


 قيادات تنفيذية ترافق نائب المحافظ خلال الجولة
شارك في الجولة عبدالسلام كويلة نائب رئيس مدينة العلمين،  وفاء أحمد نائب رئيس المدينة، هاني محرم مدير تراخيص المحال العامة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

