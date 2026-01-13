الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم مطروح تشدد على الانضباط الكامل بامتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم مطروح:
وكيل تعليم مطروح: انضباط كامل ومنع الهواتف بلجان الامتحانات
18 حجم الخط

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام مديرية التربية والتعليم، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وبحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام، وأيمن شومان مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وأحلام الإمام رئيس لجنة الإدارة، وتامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية.

 

التأكيد على الالتزام بالتعليمات وعدم تفويض رئيس اللجنة
 وشددت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بكافة التعليمات وضوابط الامتحانات، مؤكدة عدم جواز تفويض أي من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، باعتباره المسؤول الأول وبشكل كامل عن حسن سير العمل داخل اللجنة.

استلام مقار اللجان مبكرًا وتجهيزها بالكامل
 ووجهت وكيل الوزارة رؤساء اللجان بضرورة استلام مقار اللجان المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء أعمال الامتحانات، مع التأكد من توافر كراسات الإجابة قبل أداء الامتحان، واستيفاء جميع التجهيزات اللوجستية داخل اللجان، فضلًا عن إزالة أي وسائل إيضاحية أو تعليمية خاصة بالمناهج الدراسية من جدران الفصول المخصصة كلجان فرعية.

تشكيل كنترول داخل اللجان والانضباط من البوابة الخارجية
كما شددت على ضرورة تشكيل لجنة كنترول داخل كل لجنة رئيسية، تتولى مهام استلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة، وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة، مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية بشكل يومي.
 

تواصل فوري مع غرف العمليات لمواجهة أي طارئ
واشارت إلى أهمية الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية، لضمان التعامل السريع مع أي مشكلات قد تواجه العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية، والمقرر انطلاقها صباح السبت الموافق 17 يناير الجاري، بما يضمن انتظام العمل داخل اللجان وسير الامتحانات بصورة منضبطة.
منع الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية نهائيًا
واختتمت  فتحي تعليماتها بالتأكيد على منع استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية من قِبل الطلاب أو جميع المشاركين في أعمال الامتحانات داخل اللجان وحتى انتهاء الامتحانات، مع الالتزام بغلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان يوميًا.
تنفيذ تعليمات وزير التعليم وتوجيهات محافظ مطروح
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بهدف توفير أجواء امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الفيديو كونفرانس وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مديرية التربية والتعليم محافظ مطروح محافظة مطروح قاعة الاجتماعات الكبرى ادارة مطروح التعليمية مطروح نادية فتحي وكيل التربية والتعليم

مواد متعلقة

أمطار غزيرة على مرسى مطروح ورياح نشطة وصقيع بالأجواء (صور)

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

زيارة مفاجئة لوكيل صحة مطروح لمستشفى الضبعة لمتابعة الطوارئ والخدمة الطبية

وفد شباب البرلمان بمطروح يزور كنيسة الشهيدين لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

محافظ مطروح يتابع تطوير مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10

مصرع شخص في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بمطروح

ارتفاع شديد في الأمواج بمطروح

أمطار متوسطة وسحب وغيوم على مرسى مطروح (صور)
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية