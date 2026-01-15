سقوط أمطار متوسطة على مدينة مطروح (صور)

الخميس 15 يناير 2026
تساقطت أمطار متوسطة، اليوم الخميس، على مدينة مرسى مطروح، ما دفع أجهزة  محافظة مطروح المعنية إلى استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.  

 ورصدت “فيتو” عددا من الشوارع والميادين بمدينة مرسي مطروح عقب سقوط الأمطار المتوسطة

هيئة الأرصاد الجوية 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الغربية كافة للبحر المتوسط  تصل سرعة الرياح من 40:60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الخميس، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية. 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

الجريدة الرسمية