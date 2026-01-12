18 حجم الخط

افتتح محافظ مطروح، اليوم الاثنين، أعمال رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى مطروح العام، يرافقه قيادات شركة خالدة للبترول وممثل الشريك الأجنبي شركة أباتشي، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام



إضافة 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة لخدمة مرضى مطروح

تم دعم وحدة الكلى بعدد 8 ماكينات غسيل كلوي حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي وتقليل فترات الانتظار.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام





تنفيذ المشروع بتكلفة 7.8 مليون جنيه

جاء تنفيذ أعمال التطوير بالتعاون بين مؤسسة مجتمع مدني وشركة خالدة للبترول، وبتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و800 ألف جنيه، ضمن جهود المشاركة المجتمعية.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام





حضور برلماني وتنفيذي وطبي خلال الافتتاح

جاء ذلك بحضور النائبة تيسير دهيم، وقيادات مديرية الصحة، وإدارة المستشفى، وممثلي وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام





محافظ مطروح يشيد بدور وزارة البترول في دعم الخدمات الصحية

وجه محافظ مطروح الشكر لوزارة البترول على جهودها الفاعلة والمستمرة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام





إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير وحدة الغسيل الكلوي

يأتي الافتتاح ضمن المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة.







وصول 25 كرسي غسيل كلوي جديد الأسبوع المقبل

من المقرر وصول 25 كرسي غسيل كلوي جديد خلال الأسبوع المقبل، لزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.



محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى العام





مشروعات المسئولية المجتمعية تدعم جهود الدولة في الارتقاء بالصحة

يأتي المشروع ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنفذها شركة البترول، دعمًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

