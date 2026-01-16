الجمعة 16 يناير 2026
محافظة مطروح تُحيي ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بحضور قيادات تنفيذية ودعوية

نائب محافظ مطروح
نائب محافظ مطروح يشهد احتفالية ليلة الإسراء والمعراج، فيتو
احتفلت محافظة مطروح بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مساء الخميس، بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح، بحضور الدكتور إسلام رجب نائبًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية.

نائب المحافظ ينقل تهنئة محافظ مطروح لأهالي المحافظة والشعب المصري
وفي كلمته، نقل الدكتور إسلام رجب تهنئة وتحيات اللواء خالد شعيب للحاضرين ولجميع أهالي مطروح وللشعب المصري كافة بهذه الذكرى المباركة.


 الإسراء والمعراج معجزة إيمانية وتكريم إلهي للنبي ﷺ
وأكد نائب المحافظ أن حادثة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل معجزة ربانية ومحطة إيمانية عظيمة، تكريمًا للنبي محمد ﷺ، ودليلًا على مكانته الرفيعة عند الله عز وجل.
 


وكيل وزارة الأوقاف: أعظم دروس الإسراء التوكل على الله والفرج بعد الشدة

وخلال كلمته، أوضح فضيلة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف، أن ليلة الإسراء والمعراج تحمل دروسًا عظيمة في الصبر واليقين والتوكل على الله، مؤكدًا أن الفرج يأتي بعد الشدة.
 


تنظيم احتفالات متزامنة في 15 مسجدًا بمختلف مراكز المحافظة

وأوضح مدير أوقاف مطروح أن المديرية نظمت احتفالات مماثلة في خمسة عشر مسجدًا بمختلف الإدارات الفرعية، في إطار خطة تعميم الاحتفال وإتاحة المشاركة لأكبر عدد من المواطنين.

الجريدة الرسمية