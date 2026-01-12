الإثنين 12 يناير 2026
عصام كامل

أمطار غزيرة على مرسى مطروح ورياح نشطة وصقيع بالأجواء (صور)

اجواء شتوية وصقيع
اجواء شتوية وصقيع علي مطروح
شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الإثنين، هطول أمطار غزيرة تصحبها أجواء صقيع ورياح نشطة.

ورصدت "فيتو" آثار الأمطار الغزيرة بشوارع مدينة مرسى مطروح.


حالة الطوارئ
وأعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية علي مدار ٢٤ ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.  


هيئة الأرصاد الجوية
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل الغربية للبحر المتوسط  تصل سرعة الرياح من 50:70 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5: 5.5 متر.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

