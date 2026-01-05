الإثنين 05 يناير 2026
محافظات

محافظ مطروح يستقبل رئيس هيئة المحطات النووية لتفعيل التعاون في مشروع الضبعة

التعاون بين المحافظة
التعاون بين المحافظة والهيئة في المشروع القومي للضبعه
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والوفد المرافق. 
 


وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية.
 



تعزيز التعاون في المشروع القومي للطاقة النووية
أكد اللقاء على أهمية تضافر الجهود بين محافظة مطروح وهيئة المحطات النووية في مراحل المشروع القومي لإنشاء المحطة النووية السلمية بالضبعة، ومتابعة التطورات لضمان التنفيذ بكفاءة وسلاسة. كما تم تناول أبرز الموضوعات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع النووي.

 


تبادل الدروع تقديرًا للتعاون المستمر


واختتم اللقاء بتبادل الدروع، حيث أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور شريف حلمي، بينما أهدى رئيس الهيئة درع الهيئة لمحافظ مطروح، تقديرًا للتعاون المثمر والجهود المشتركة لإنجاح المشروع القومي للطاقة النووية، وتعزيز التنمية بمحافظة مطروح.

الجريدة الرسمية