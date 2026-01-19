الإثنين 19 يناير 2026
خارج الحدود

زلزال أمني يضرب إسرائيل، اعتقال شقيقين من المتشددين بتهمة التواصل مع "عميل أجنبي"

اعتقال شقيقين من
اعتقال شقيقين من المتشددين، فيتو
هزت إسرائيل قضية أمنية وصفت بالبالغة الخطورة، بعد اعتقال شقيقين من المتشددين دينيا، للاشتباه بتواصلهما مع عميل أجنبي.

واعتبرت وسائل إعلام عبرية القضية تطورا خطيرا داخل أحد أكثر القطاعات حساسية في إسرائيل.

وذكرت تقارير عبرية أن قوات من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة نفذت سلسلة مداهمات متزامنة في عدة مناطق، بينها إلعاد وبيتار عيليت وموديعين عيليت، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان وطلبة المعاهد الدينية (يشيفوت)، وسط تكتم أمني شديد.

وبحسب ما أُعلن رسميا، أصدرت محكمة الصلح في القدس، بطلب من الوحدة المركزية في لواء "شاي"، أمر حظر نشر شامل على القضية، يشمل هويات المشتبه بهم، وتفاصيل التحقيق، وطبيعة المواد الأمنية محل الاشتباه، في مؤشر على حساسية الملف وخطورته.

وأكدت المصادر العبرية أن الشبهة المركزية في القضية هي "الاتصال بعميل أجنبي"، فيما يتوقع عرض المعتقلين على جلسات تمديد توقيف خلال الأيام المقبلة، على أن تعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بموجب قرار حظر النشر.

وتأتي هذه التطورات في ظل ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها قناة "i24"، بأنه أحد أخطر ملفات التجسس التي تخضع للتحقيق حاليا، على خلفية الكشف سابقا عن تورط جندي في لواء جفعاتي بالتواصل مع جهات استخبارية إيرانية.

وبحسب القناة، فإن الجندي الموقوف، وهو في الخدمة النظامية منذ أكثر من عام، متهم بتسريب صور ومقاطع فيديو لمواقع عسكرية حساسة، بما في ذلك من داخل قواعد الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى معلومات عن وسائل قتالية وأنواع أسلحة وذخائر يستخدمها الجيش.

وأشارت إلى أن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام خطيرة بحق الجندي، تشمل الاتصال بعميل أجنبي، وتسليم معلومات للعدو، وانتحال صفة، وعرقلة سير العدالة.

ويرى مراقبون أن تزامن هذه القضايا، وفرض أوامر منع نشر واسعة، يعكس حالة ارتباك وقلق عميق داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل تصاعد الاختراقات الاستخبارية، حتى داخل صفوف الجيش والبيئات الاجتماعية التي لطالما اعتبرت "محصنة أمنيا".

