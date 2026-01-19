موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

قرعة كأس ملك إسبانيا، يجري الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2025-2026.

وتأهلت 8 فرق إلى مرحلة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعدما اجتازت دور الـ16 وعلى رأسها برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما ودع ريال مدريد بشكل مفاجئ.

وستُقام مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا خلال أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 3، 4 و5 من شهر فبراير المقبل.

موعد قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تنطلق مراسم قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 2 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مراسم القرعة ستُبث مباشرة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد بالإضافة إلي شبكتي موفيستار وteledeporte.

وحقق برشلونة فوزًا على راسينج بهدفين دون رد، في حين تخطى أتلتيكو مدريد خصمه ديبورتيفو بهدف نظيف، وفاز ريال بيتيس على إلتشي بهدفين لهدف.

بينما تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة على يد ألباسيتي بثلاثة أهدف مقابل هدفين، وفاز ألافيس بثنائية نظيفة على رايو فاليكانو، وحقق ريال سوسيداد فوزًا على أوساسونا بركلات الترجيح.

أما أتلتيك بلباو فقد حقق فوزًا مثيرًا على ليونيسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وانتصر فالنسيا على بورجوس بهدفين دون رد.

