الحكومة تكشف أسباب تأخير إعلان خطة خفض الدين وعلاقته بالتعديل الوزاري

الديون، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ما زالت تعمل على بعض التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بخطة خفض الدين، موضحًا أن ما تبقى لا يتجاوز إجراءات تفصيلية بسيطة، لكنها ضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة عند التطبيق الفعلي للخطة.

رئيس الوزراء يتابع الملف بشكل مباشر

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» على شاشة قناة النهار، أن ملف خفض الدين يحظى بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مراجعة التفاصيل الفنية تتم بعناية لضمان توافق الخطة مع أحدث السياسات والمعايير المالية الدولية.

إطار زمني قصير للإعلان مع مراجعات نهائية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء كان قد تحدث عن إعلان الخطة خلال أيام، إلا أن الحاجة لمراجعة بعض الجوانب الفنية بشكل أدق قد تستغرق وقتًا إضافيًا قصيرًا، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون قريبًا فور الانتهاء من هذه المراجعات النهائية.

خفض الدين ضمن مسار نزولي مستدام

وشدد الحمصاني على أن الإجراءات المزمع الإعلان عنها تأتي في إطار استكمال المسار النزولي للدين، وتهدف إلى تحقيق استدامة مالية حقيقية تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على أن تكون الخطة قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

لا ارتباط بين خطة خفض الدين والتعديل الوزاري



وردًا على تساؤلات حول ما إذا كان تأخير الإعلان مرتبطًا بإجراء تعديل وزاري أو تقدم الحكومة باستقالتها، نفى الحمصاني ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا أن ملف الدين لا علاقة له بأي تغيير حكومي، وأن مسألة التعديل الوزاري تعد اختصاصًا أصيلًا لرئاسة الجمهورية فقط.

الرئاسة الجهة الوحيدة المعنية بالتعديل الوزاري

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جميع التفاصيل المتعلقة بأي تعديل وزاري أو تغييرات حكومية تخضع حصريًا لاختصاص مؤسسة الرئاسة، مشددًا على أنه لا يمكن التعليق على أي تكهنات أو أحاديث متداولة في هذا الشأن.

تطمينات حكومية بشأن المرحلة المقبلة

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في الإعلان عن خطة خفض الدين فور الانتهاء من إعدادها بشكل كامل، بما يحقق التوازن بين الدقة الفنية وسرعة التنفيذ، ويعزز ثقة المواطنين في المسار الاقتصادي للدولة.

