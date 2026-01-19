محمد علي خير: المواطن أنهكته الأسعار ولم يعد يرى أبعد من لقمة العيش

18 حجم الخط

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية في الأجور، مشددًا على أن الأوضاع المعيشية أصبحت ضاغطة على المواطن بشكل غير مسبوق.

تأثير تعويم الجنيه على معيشة المصريين

وأضاف خير خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع على قناة الشمس 2، أن تعويم الجنيه المصري كان له تأثير مباشر على المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أن مرتبات العاملين المصريين في دول الخليج انخفضت فعليًا عند تحويلها إلى الجنيه، ما انعكس سلبًا على قدرتهم على إعالة أسرهم داخل مصر.

وأشار إلى أن المواطن لم يعد مهتمًا بأي شيء سوى لقمة العيش، قائلًا: "مفيش مواطن بقي مهتم بحاجة غير الأكل والشرب".

وأوضح أن الطبقة الوسطى تتآكل تدريجيًا، وأن كثيرًا من أفرادها أصبحوا يعتمدون على شراء الملابس من البالة لتقليل النفقات، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

وأكد محمد علي خير أن المواطن المصري اليوم أُنهك اقتصاديًا، ولم يعد لديه اهتمام بالشأن العام أو النقاشات السياسية أو الاقتصادية الكبرى، لأن كل تفكيره منصب على تأمين أساسيات الحياة اليومية.

محمد علي خير: نحتاج لإعادة هيكلة الأجور.. والمواطن لم يعد يهتم إلا بلقمة العيش

وأكد الإعلامي محمد علي خير أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تفرض ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، مشيرًا إلى أن تعويم الجنيه المصري ألقى بظلاله الثقيلة على الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الهم المعيشي أصبح المسيطر الأول على المواطن المصري، قائلًا إن الاهتمام بالشأن العام تراجع بشكل واضح، بعدما انحصرت أولويات المواطنين في الأكل والشرب فقط.

وتابع إلى أن الطبقة الوسطى تتعرض لضغوط غير مسبوقة، موضحًا أن كثيرًا من أفرادها باتوا يلجأون لبدائل أقل تكلفة في الملبس والمعيشة، في محاولة للتكيف مع موجات الغلاء المتتالية.

وشدد محمد علي خير على أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية للأجور والدخول، قد يؤدي إلى مزيد من تآكل الطبقة الوسطى، داعيًا إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تضع المواطن البسيط في صدارة الأولويات.

