الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

يناقشه الشيوخ بعد قليل، كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون ضريبة العقارات

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
18 حجم الخط

يستأنف مجلس الشيوخ، بعد قليل برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

جلسة الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات 

يشارك في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للشئون الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ، وافق على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات 

يتألف مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، من 3 مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص 

- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة  أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضريبة العقارات الضريبة على العقارات قانون الضريبة على العقارات تعديل قانون الضريبة على العقارات الشيوخ

مواد متعلقة

بعد إدراجه بجدول أعمال الشيوخ، آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون ضريبة العقارات

تفاصيل تشكيل لجان الطعن على تقدير قيمة الضريبة العقارية

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

ترحيب برلماني بتعديل قانون الضريبة على العقارات ومطالب بتسهيل الإجراءات
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

قبل ما تشتري مكمل غذائي، الجيزة تكشف خطرًا يهدد صحة آلاف الرياضيين

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

تامر حسني يجهز لفيلم ومسلسل جديدين ويوجه رسالة لزياد ظاظا

ترامب يتحدى حلف الناتو: حان الوقت للاستحواذ على جرينلاند

خدمات

المزيد

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري والبلطي والكابوريا في سوق العبور

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية