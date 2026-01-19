وزير الدفاع البلجيكي يعدل شعار ترامب الشهير ردا على أزمة جرينلاند

18 حجم الخط

في رد مباشر على التصعيد التجاري الأمريكي ضد أوروبا، عدل وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، الشعار الشهير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" للتحذير من عواقب سياسة الانعزال.

ونشر الوزير فرانكن على منصة "إكس" تعليقا لاذعا كتب فيه: "في اليوم الذي يتحول فيه شعار 'أمريكا أولا' إلى 'أمريكا في عزلة'، سيكون الغرب قد خسر، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها. وبشكل كبير!"، مصحوبا بصورة معدلة للشعار.

جاءت هذه التغريدة في أعقاب إعلان ترامب يوم السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارا من فبراير على ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا.

ومن المقرر أن تزيد هذه الرسوم إلى 25% في يونيو، وستستمر سارية حتى إبرام الولايات المتحدة صفقة لشراء جرينلاند.

يشير تحذير الوزير البلجيكي إلى عمق القلق الأوروبي من أن السياسات الأمريكية الأحادية الجانب، والمتمثلة هنا في فرض رسوم لتحقيق مكاسب إقليمية (ضم جرينلاند)، لا تهدد فقط العلاقات التجارية ولكن أيضا التماسك الاستراتيجي للغرب.

ويرى فرانكن أن انعزال الولايات المتحدة عن حلفائها التقليديين سيكون خسارة للجميع، بما في ذلك المصالح الأمريكية الطويلة الأمد.

يُذكر أن جرينلاند هي إقليم ذاتي الحكم يتبع مملكة الدنمارك. وقد حذرت السلطات الدنماركية والجرينلاندية واشنطن مرارا من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة ضرورة احترام سلامتها الإقليمية، وذلك رغم تأكيدات ترامب المتكررة بأن الجزيرة "يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.