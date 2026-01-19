هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بمرض السرطان

18 حجم الخط

روت الفنانة هبة السيسي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، وذلك في أول ظهور لها على برنامجها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة وخضوعها لعملية جراحية خطيرة.

وقالت هبة السيسي في حديثها للجمهور: «اليوم أول حلقة ليا بعد فترة صعبة، واجهت إصابتي بالسرطان وخضعت لعملية كبيرة، والحمد لله ربنا كرمني ورجعت بخير».

كانت أعلنت هبة السيسى أعلنت عن إجرائها عملية جراحية خطيرة خلال الفترة الماضية، حيث أعادت نشر بوست لصديقتها الفنانة الشابة ياسمين جمال، عبر خاصية الاستوري بـ«إنستجرام»، وعلقت هبة قائلة: «قربت على دخول العمليات، أشوف وشك على خير بإذن الله، حبيبتى، دعواتكم حبايبي». لترد ياسمين جمال، قائلة: «ربنا ما يحرمنى منك ويقومك بالسلامة، حبيبة قلبى، انتى قوية وقدها».

يذكر أن هبة السيسي، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجرائها عملية جراحية خطيرة خلال الفترة الماضية.



وحصلت هبة السيسي على لقب ملكة جمال مصر عام 2004، إذ قدمت عددًا من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "كتكوت، ودنيا الليل، وأنا والمدام، وحليمو أسطورة الشواطئ".

