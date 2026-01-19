الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد تشكيلها من 14 عضوا، تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
18 حجم الخط

أعلن أمس الأحد،  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

تشكيل لجنة القيم في مجلس الشيوخ

وتتشكل لجنة القيم من 14 عضوا على النحو التالي:

أسماء أعضاء لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

1. النائب/ محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي، (مستقبل وطن).

2. النائب/ نادر ناجى حلمى فؤاد خزام، (حماة الوطن).
3. النائبة / رانيه عز الدين إبراهيم صدقى، (الإصلاح والتنمية).

4. النائب/ على محمد عبد الرحمن مهران، (مستقبل وطن).

5. النائب/ عمرو رشاد على صالح، (حماة الوطن). 

6. النائب/ أحمد سمير حامد الحمامصي، (الجبهة الوطنية).

7. النائب / وليد أحمد عبدالرحمن أبو بكر، (الشعب الجمهوري). 

8. النائب/ طارق أحمد محمد عبد الهادى، (مستقبل وطن).

9. النائبة/ أمينة عبد المؤمن محمد النقاش، (التجمع الوطنى التقدمى).

10. النائب / حسين أحمد حسين أبو العطا، (المصريين).

11. النائبة/ نيفين فارس فايق رزق، (العدل).

12. النائب/ محمد أبو العلا عبد المولى رضوان، (العربي الديمقراطي الناصرى).

13. النائب/ باسل محمد عادل إبراهيم إمام، (الوعي).

14 النائب/ ممدوح محمد شعبان اليمانى، (مستقل).

 

اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ 

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر في ما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

ضوابط إحالة العضو المخالف إلى لجنة القيم بمجلس الشيوخ

 

كما نظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

وتنص المادة 33 على: تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

 

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.


 وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

 

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيم لجنة القيم الشيوخ مجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم

مواد متعلقة

بالأسماء، مجلس الشيوخ يوافق على تشكيل لجنة القيم

كيف يحال عضو مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم عند وقوع أي مخالفات؟

بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

تزامنا مع إعلان تشكيلها، تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

ماذا قال ماني للاعبي السنغال لاستكمال مباراة المغرب بنهائي أفريقيا؟

لحظة تتويج منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025 (فيديو)

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

خدمات

المزيد

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية