الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة والتحكيم كان الأسوأ في أمم أفريقيا

المغرب والسنغال،
المغرب والسنغال، فيتو
18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن قرارات التحكيم في مباراة المغرب والسنغال أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدالة الإلهية كانت حاضرة في اللقاء.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

 

ركلة جزاء المغرب أمام السنغال

وقال توفيق السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح المغرب صحيحة من وجهة نظره، رغم أن أشرف حكيمي هو من بدأ بالاحتكاك مع مدافع السنغال.

وأضاف الخبير التحكيمي أن الهدف الملغي للمنتخب السنغالي كان هدفًا صحيحًا، مؤكدًا أن الحكم أخطأ بإطلاق صافرته قبل دخول الكرة إلى المرمى، وكان من الواجب عليه الانتظار واللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وانتقد توفيق السيد مستوى التحكيم الأفريقي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا إياه بـ"السيئ للغاية"، مشيرًا إلى وجود تحامل على الحكام المصريين، كما أكد أن حكم المباراة النهائية لم يكن على مستوى الحدث، مع غياب واضح لمعايير العقوبات والإنذارات طوال البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي الخبير التحكيمي المباراة النهائية المغرب والسنغال تقنية حكم الفيديو حكم الفيديو المساعد مباراة المغرب والسنغال خبير تحكيمي حكم المباراة

مواد متعلقة

ماذا قال ماني للاعبي السنغال لاستكمال مباراة المغرب بنهائي أفريقيا؟

لحظة تتويج منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025 (فيديو)

الركراكي: كرة القدم عاقبت المغرب وسنعود للتتويج بأمم أفريقيا

ماني وبونو ودياز، جوائز الأفضل في أمم أفريقيا 2025

ساديو ماني، حكمة القائد تقود السنغال للذهب الأفريقي

حسرة وبكاء لاعبي المغرب بعد خسارة أمم أفريقيا أمام السنغال (فيديو)

بكاء براهيما دياز بعد إهدار ركلة جزاء أمام السنغال في الدقيقة الأخيرة (فيديو)

فان دايك: ننتظر عودة محمد صلاح لليفربول بفارغ الصبر

ads

الأكثر قراءة

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض 6 أصناف في سوق العبور

خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة والتحكيم كان الأسوأ في أمم أفريقيا

ملحمة الإسماعيلية، بطولة الشرطة في مواجهة الاحتلال الإنجليزي ودرع الوطن في عيدها الـ 74

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اجتهادات الإمام الشافعي "رؤية فقهية"

بعد مقتل 8 شرطيين، جواتيمالا تعلن حالة الطوارئ للتصدي لعنف العصابات

أول تعليق من ملك المغرب على خسارة منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض 6 أصناف في سوق العبور

محاذير على العامل وفقًا لقانون العمل، تعرف عليها

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 19 يناير 2026

23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية