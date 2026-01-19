خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة والتحكيم كان الأسوأ في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية، أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن قرارات التحكيم في مباراة المغرب والسنغال أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدالة الإلهية كانت حاضرة في اللقاء.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

ركلة جزاء المغرب أمام السنغال

وقال توفيق السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح المغرب صحيحة من وجهة نظره، رغم أن أشرف حكيمي هو من بدأ بالاحتكاك مع مدافع السنغال.

وأضاف الخبير التحكيمي أن الهدف الملغي للمنتخب السنغالي كان هدفًا صحيحًا، مؤكدًا أن الحكم أخطأ بإطلاق صافرته قبل دخول الكرة إلى المرمى، وكان من الواجب عليه الانتظار واللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وانتقد توفيق السيد مستوى التحكيم الأفريقي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، واصفًا إياه بـ"السيئ للغاية"، مشيرًا إلى وجود تحامل على الحكام المصريين، كما أكد أن حكم المباراة النهائية لم يكن على مستوى الحدث، مع غياب واضح لمعايير العقوبات والإنذارات طوال البطولة.

