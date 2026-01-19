الإثنين 19 يناير 2026
أخبار مصر

تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026

مترو، فيتو
مترو، فيتو
بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.

وقررت إدارة المترو بدء العمل بـ المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بداية من 17 فبراير على أن يبدأ تشغيل مترو الأنفاق كالتالي:

مواعيد المترو في رمضان

قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة ١٢ وربع صباحًا.

آخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة ومن المنيب ١٢ ونصف صباحًا.

 آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور ١٢ وسبع دقائق صباحًا

 آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات ١٢ و٣٨ دقيقة صباحًا.

 تتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحًا.

 محطة جمال عبد الناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢  ونصف صباحًا.

 محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث وتتم مقابلة آخر قطار ١٢ ونصف صباحًا.

الخط الساخن لمترو الأنفاق

ومن جانبه أكد  مصدر بالمترو أنه يجرى  العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب مناشدين جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والموجودة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو

