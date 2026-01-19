إسعاد يونس تطالب ببرامج وطنية لتهذيب المراهقين ومواجهة السلوكيات السلبية

18 حجم الخط

دعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس إلى إطلاق برامج ودورات متخصصة برعاية الدولة تستهدف المراهقين في سن مبكرة، بهدف تهذيب السلوك العام وبناء وعي وطني قادر على مواجهة التحديات المجتمعية الراهنة، مؤكدة أن الاهتمام بالأجيال الجديدة أصبح ضرورة ملحّة وليس رفاهية.

إسعاد يونس: نحتاج دورات منظمة لتأهيل المراهقين واحتوائهم مبكرًا

وخلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة DMC، أعربت إسعاد يونس عن أمنيتها في إشراك المراهقين الأصغر سنًا في دورات وأنشطة منظمة، تُقام تحت إشراف الدولة، وتهدف إلى تهذيب السلوكيات وتعزيز القيم الإيجابية والانتماء الوطني لدى الشباب منذ المراحل العمرية الأولى.

مواجهة المظاهر السلبية مسؤولية مجتمعية وليست فردية

وأكدت إسعاد يونس أن العديد من السلوكيات السلبية المنتشرة حاليًا بين بعض المراهقين تتطلب تدخلًا مؤسسيًا منظمًا، مشددة على أن المواجهة الحقيقية لتلك الظواهر لا تكون عبر اللوم أو الانتقاد فقط، بل من خلال برامج توعوية وتربوية متكاملة تستوعب طبيعة المرحلة العمرية وتحدياتها.

مواقع التواصل الاجتماعي تفرض تحديات جديدة على الأجيال الشابة

وأشارت إلى أن التأثير المتزايد لـ مواقع التواصل الاجتماعي بات يشكل ضغطًا كبيرًا على المراهقين، ما يستدعي تقديم بدائل إيجابية تساعدهم على تكوين شخصية متوازنة، وقادرة على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة، بعيدًا عن التقليد الأعمى للتريندات السلبية.

برامج برعاية الدولة لبناء وعي وطني حقيقي

وشددت إسعاد يونس على أهمية أن تكون هذه الدورات والبرامج برعاية الدولة وبمشاركة متخصصين في التربية وعلم النفس والثقافة، لضمان تقديم محتوى جاد وفعّال يسهم في بناء وعي وطني حقيقي، ويُعدّ المراهقين ليكونوا عناصر إيجابية وفاعلة في المجتمع مستقبلًا.

الاستثمار في النشء هو الاستثمار الأهم للمستقبل

واختتمت إسعاد يونس حديثها بالتأكيد على أن الاستثمار في الأطفال والمراهقين هو الاستثمار الأهم لبناء مجتمع متماسك، معتبرة أن تأهيل الأجيال الجديدة أخلاقيًا ووطنيًا يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي مظاهر سلبية قد تهدد تماسك المجتمع وقيمه.

