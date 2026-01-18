أخبار مصر اليوم: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا.. الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا.. والسكة الحديد تتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر اليوم الأحد، الدكتور محمد بن سعيد المعمري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدينية والعلمية والفكرية.

أعلنت دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا، وذلك من خلال لجانها الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

بدأت الجامعات الخاصة في استقبال الطلاب للقبول قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، في حدود الأماكن الشاغرة بها، والجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على دراسة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد أثناء التسجيل باستمارة تحديث البيانات والعمل على حلها بشكل عاجل.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول لـ الجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، والتي تؤكد ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد ولجمهورية أوغندا الشقيقة الرخاء والازدهار".

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظرًا لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعين لشركة فوري باستخدام خاصية إعادة الطباعة لإصدار تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة، وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات.

