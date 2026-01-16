شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا تواضروس الثاني بعد إجرائه عملية جراحية

18 حجم الخط

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا اليوم الجمعة مع نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، للاطمئنان على الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

فضيلة الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس الثاني

وجاء هذا الاتصال ليجسد عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس، ويعكس اهتمام الإمام الأكبر ومتابعته المستمرة للحالة الصحية لقداسته عقب العملية الجراحية، متمنيًا له تمام الشفاء ودوام الصحة والعافية.

تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانًا رسميًا، أوضحت فيه أن قداسة البابا خضع لعدة تحاليل وفحوصات طبية، أظهرت الحاجة إلى تدخل جراحي بإحدى الكليتين، وأجريت العملية بنجاح.

وأشار البيان إلى أن قداسة البابا يقضي حاليًا عدة أيام في أحد مستشفيات النمسا للمتابعة السريرية، على أن ينتقل بعدها إلى دير القديس الأنبا أنطونيوس لقضاء فترة النقاهة المقررة.

وفي وقت سابق استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية - بالمقر البابوي بالعباسية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، وعددًا من الشخصيات الدينية، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته ولعموم المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.