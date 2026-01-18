الأحد 18 يناير 2026
اجتماع موسع لتموين الإسكندرية مع رئيس حى المنتزة أول

اجتماع موسع لتموين
اجتماع موسع لتموين الاسكندرية مع رئيس حى المنتزة اول
قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بزيارة إلى ديوان عام حى منتزة أول اليوم الأحد، للاجتماع مع  وليد مرسى رئيس حى المنتزة أول.

وذلك بحضور أحمد إبراهيم سكرتيرعام الحى، ومها محمد مديرة العلاقات العامة والإعلام للحى، حيث تم استعراض آليات التعاون المشترك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وحى المنتزة أول، كما تم استعراض أهم الملفات وفى مقدمتها معارض أهلا رمضان، حيث من المقترح إقامة المعرض الرئيسى أهلا رمضان فى نطاق حى المنتزة أول، وتم وضع الخطوط العريضة لإقامة المعرض على أعلى مستوى.

كما تم استعراض خطة سوق اليوم الواحد الذى يقام بنطاق الحى، وعرض مقترحات بعدة أماكن بديلة لموقع السوق السابق، نظرا لوجود تطوير للمكان، كما تطرق الاجتماع الى الحملات المشتركة وحوكمة الأسعار في الأسواق، من خلال التواجد المكثف للمديرية والحى فى جميع الأسواق العمومية بنطاق الحى.

