أخبار مصر

"التموين" تبحث شكاوى تحديث البطاقات ببورسعيد وتمد المهلة حتى 1 فبراير 2026

الكارت الموحد
الكارت الموحد
تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على دراسة جميع المشكلات التي تواجه المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بمحافظة بورسعيد أثناء التسجيل باستمارة تحديث البيانات والعمل على حلها بشكل عاجل.

وأوضح مصدر بـ وزارة التموين أنه فور الانتهاء من حل تلك المشاكل سوف يتم البدء تباعًا في تطبيق الكارت الموحد  بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر فور الانتهاء من بورسعيد. 

وأشار الى مد مهلة تحديث البيانات حتى يوم 1 فبراير 2026، وذلك لإتاحة فرصة إضافية أمام جميع المواطنين بالمحافظة الذين لم يتمكنوا من استكمال تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية  خلال الفترة السابقة.  

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير التموين استعداده لتطبيق منظومة الكارت الموحد بمحافظتي الإسماعيلية والأقصر اعتبارا من أول فبراير 2026.

 وأكدت الوزارة أنه تم الاستجابة لكافة المطالب الواردة إليها بشأن مد المهلة، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم الفني وتلقي الملاحظات بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء عملية  التحديث.

طريقة التسجيل لتحديث بيانات بطاقة التموين

 

وأوضحت أن تحديث البيانات يتم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط:

https://digital.gov.eg

ثم الضغط على تصفح الخدمات ثم اختيار "التموين" من القائمة ثم اختيار الخدمة وهى "استمارة تحديث بيانات المواطن"، وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها يتم الضغط على "بدء الخدمة".

وفى حال وجود شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال بأرقام الدعم الخاصة بمركز خدمة المواطنين 15999 للحصول على المساعدة فى تحديث البيانات.

كما يمكن التسجيل من خلال مكاتب البريد بالمحافظة عبر أكثر من 15 مكتب بريد بالمحافظة على أن يتم زيادة عدد مكاتب البريد المقدمة للخدمة تدريجيا، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الخط الساخن.
 

وكان وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين أن الهدف من استمارة تحديث البيانات هو ضمان استمرار تقديم الخدمة التموينية للمستفيدين بالفعل، إضافة إلى إتاحة ضم أفراد جدد للأسر المستفيدة أو إضافة أسر جديدة لمنظومة الدعم، كما يتيح استيفاء الاستمارة للمواطن استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، وهو ما يضمن العدالة فى توزيع الدعم مع عدم حدوث ازدواجية فى صرف الدعم، كما يساهم فى تسريع الإجراءات الحكومية.

التموين والتجارة الداخلية بورسعيد محافظة بورسعيد الكارت الموحد

