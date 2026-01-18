الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأوغندي بإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس يويري كاجيوتا موسيفيني، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، والتي تؤكد ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة، متمنيًا له  دوام التوفيق والسداد ولجمهورية أوغندا الشقيقة الرخاء والازدهار".

وأضاف الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى: " أؤكد مجددًا حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين بلدينا لما فيه مصلحة شعبينا وتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القارة الإفريقية
الجريدة الرسمية