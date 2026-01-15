رئيس الوزراء يشهد وصول سفينة قادمة من ميناء بيروت على متنها 13 ألف حاوية

18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة، في إطار انطلاق التشغيل التجاري للمحطة اليوم.

كما شهد وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف (هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping )).

وكان بصحبة رئيس مجلس الوزراء، في الجولة التفقدية للمحطة اليوم، الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

كما شارك في الجولة كل من "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمى لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، و"كريستين كابو"، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، "تشو تاو"، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و"كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA، COSCO Shipping.

وفي البداية، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد غرفة التحكم للمحطة؛ حيث تم الاستماع لشرح من "كاهو وونغ" عن آلية عمل الغرفة، ودورها في التحكم في أوناش الرصيف ـ البالغ عددها 6 أوناش عملاقةSTS) ) ـ والتي تعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأهميتها في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة، وكذلك أوناش الساحة الأوتوماتيكية RTG Cranes))، والبالغ عددها 18 ونشا تعمل آليًا داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، مما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، كما تم متابعة أعمال تفريغ الحاويات باستخدام الأوناش العملاقة.

كما استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح حول الإمكانات الفنية للمحطة، التي تتميز بكونها محطة آلية بالكامل تعتمد في تشغيلها على أنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة؛ سواء في أوناش الرصيف STS، أو أوناش الساحة RTG، إلى جانب منظومة تشغيل متطورة تشمل نظام إدارة محطات الحاوياتTOS) ) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات، وأنظمة تتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية، وتقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

وفي ختام الجولة التفقدية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، والمقام على مساحة 12 ألف متر مربع ومكون من 3 أدوار، ويضم 65 مكتبا إداريا و21 غرفة خدمية، و3 غرف للكهرباء والميكانيكا و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عيادة طبية وقاعات للاجتماعات (قاعة مؤتمرات كبرى و3 غرف اجتماعات وقاعة مخصصة لإدارة الأزمات ومسجد).

وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة تذكارية جماعية مع السادة المشاركين في فعاليات الاحتفال بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، والجولة التفقدية للمحطة، بالإضافة لعدد من مسئولي وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد سبق ووقعت عقد التزام مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشيسون - COSCO -CMA )؛ حيث يعتبر المشغل العالمي "هاتشيسون" أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمي، ويعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم، كما أن الخط الملاحي Cosco" " هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم، وقد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15/12/2025.

وفي ختام الجولة، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعم ويتابع هذه المشروعات العملاقة التي تضع مصر على خريطة النقل العالمية، كما تقدم بالشكر لجميع المسئولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية في هذا القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.