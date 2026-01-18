الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

هلال شهر شعبان، فيتو
أعلنت دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا، وذلك من خلال لجانها الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية. 

دار الإفتاء تعلن غرة شهرة شعبان لعام 1447 هجريًّا

وأشارت الدار أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون غدًا الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب، ويكون بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 20 يناير هو غرة شهر شعبان لعام 1774 هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم  الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ  والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

ظروف رؤية هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

وفي سياق متصل، أعلن الدليل الفلكي الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447 هـ الموافق 18 يناير (يوم الرؤية).

رؤية هلال شعبان 1447 هجريًّا


ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب  القمر في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة  بـ 19 دقيقة، وفى القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19:24) دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية  بمدد تتراوح بين (8:31 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الإثنين 19 يناير هو المتمم لشهر رجب 1447 هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447 هـ فلكيًّا يوم الثلاثاء 20 يناير.

