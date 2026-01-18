الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

تزامنا مع بدء التقديم، الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأوراق المطلوبة

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة
بدأت الجامعات الخاصة في استقبال الطلاب للقبول قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026، في حدود الأماكن الشاغرة بها، والجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

واعتبارا من 10 يناير الماضي، ولمدة أسبوعين، تستقبل الجامعات الخاصة الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للتسجيل على الأماكن المتاحة بها وفقا للحد الأدنى المعلن من قبل من مجلس الجامعات الخاصة. 

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 2025-2026 

كان مجلس الجامعات الخاصة قد أعلن من قبل الحد الأدنى للقبول بالكليات والتي جاءت كالتالي: 

  • الطب البشري: 79%
  • طب الأسنان: 77%
  • العلاج الطبيعي: 75%
  • الصيدلة: 71%
  • طب بيطري: 66%
  • الهندسة: 67%
  • علوم الحاسب: 60%
  • التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%
    الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

الأوراق المطلوبة للقبول بالجامعات الخاصة 2025-2026 

يجب أن يتقدم الطالب بالأوراق التالية إلى الجامعة الخاصة التي يرغب فى الالتحاق بها:

  • طلب الالتحاق.
  • الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح في الثانوية العامة.
  • بيان درجات معتمد أو الشهادة الأصلية الدالة على النجاح في الشهادة المعادلة.
  • يجب ان تكون الشهادة مستوفاة لجميع التصديقات.
  • أو صورة طبق الأصل موثقة من الدولة المانحة للشهادة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية.
  • الشهادة الإعدادية أو بيان تسلسل دراسي كامل لسنوات الدراسة.
  • شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
    عدد(6) صور شخصية يدون عليها الاسم.
  • استمارة 2 جند (للطلاب الذكور المصريين فقط).
  • موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للحاصلين على الثانوية العامة من هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات.
  • مظروف عليه طابع بريد وعنوان الطالب كاملًا.
  • استلام الجامعة للأوراق لا يعني قبول الطالب بالجامعة التي تسلمت أوراقه.
  • لا تقبل الأوراق التي ترسل عن طريق البريد، وإنما يجب تسليمها للجامعة عن طريق الطالب شخصيًّا أو عن طريق أحد أقاربه.

