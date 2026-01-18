الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

شبورة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، ويستمر انخفاض درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

