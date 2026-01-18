السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

18 حجم الخط

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على حماية حقوق الركاب، وضمان تقديم مستويات خدمة مميزة ونظرًا لما تلاحظ من قيام بعض وكلاء البيع التابعين لشركة فوري باستخدام خاصية إعادة الطباعة لإصدار تذاكر السفر بالقطارات مرات متعددة، وبيعها لجمهور المسافرين بالمخالفة للقانون والتعليمات المنظمة للبيع الإلكتروني لتذاكر القطارات.

ورغم قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوقيع غرامات علي شركة فوري، لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق إجراء الرقابة والحوكمة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية إعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات، وحيث تم ضبط العديد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري لقيامهم بالتحايل واستخراج عدد من التذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد، وقد تم تحويلهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وايقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع (شركة فوري) ووكلائها اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 18/1/2026.

وتؤكد الهيئة علي استمرار خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع الآخرين الملتزمين بتعليمات وشروط التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي (خالص – الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي - وقتي )، وذلك بالإضافة الي منافذ البيع المتوفرة لحجز التذاكر بعدة طرق وهي:

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة علي مدار 24 ساعة – مكاتب المدينة بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية - الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة – تطبيق الهاتف المحمول - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى - ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وتشدد الهيئة علي أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة.

