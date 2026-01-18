استمرار تنفيذ خطط الطوارئ بالموانئ تحسبًا للتقلبات الجوية

18 حجم الخط

حذرت الأرصاد الجوية من الحالة العامة للطقس والملاحة ببعض الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وأعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالموانئ.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على الموانئ والهيئات التابعة للنقل البحري بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

تداول 18 ألف طن و937 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (18000) طن بضائع و(937) شاحنة و(118) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (6000) طن بضائع و(502) شاحنة و(109) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(435) شاحنة و(9) سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Pan LiLi، Poseidon Express بينما تغادر السفينة Alcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى EVEREST، Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Pan LiLi، Poseidon Express.

حيث شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(244) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.