نيوكاسل يسقط في فخ التعادل السلبي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل ضد وولفرهامبتون
نيوكاسل ضد وولفرهامبتون
الدوري الإنجليزي، تعادل فريق نيوكاسل يونايتد مع نظيره وولفرهامبتون، سلبيا في المباراة التي جمعتهما، على مولينوكس ستاديوم ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب وولفرهامبتون ونيوكاسل

بهذه النتيجة يحتل نيوكاسل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الأخير برصيد 8 نقاط.  

تشكيل نيوكاسل أمام وولفرهامبتون 

  • حارس المرمى: بوب.
  • الدفاع: هال، بوتمان، تريبير، ثيلو.
  • الوسط: جولينتون، تونالي، برونو جماريش.
  • الهجوم: بارنز، فالتمادا، جوردون.

حمادة صدقي يرد بقوة على ميدو بشأن استعانة منتخب حسن شحاتة بالمشايخ

الزمالك يعلن تمديد التعاقد مع السيد أسامة

وفي نفس الجولة سقط فريق آرسنال، في فخ التعادل السلبي على يد نظيره نوتنجهام فورست، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض آرسنال استغلال سقوط مانشستر سيتي بالخسارة أمام يونايتد 2-0، ليوسع الفارق أكثر وأكثر مع السيتزن.

ترتيب آرسنال ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

ويحتل أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة فيما يتواجد مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 43 نقطة، ويأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

