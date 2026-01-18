الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر السكر
سعر السكر
18 حجم الخط

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكًا داخل البيوت المصرية، ويعتبر مكونًا أساسيًّا يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل.

 

أسعار السكر اليوم  الأحد 

سجل  سعر السكر اليوم، اليوم بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء متوسط 32 جنيه للكيلو ليواصل استقراره في السوق، وتتنوع أسعار السكر بالمحلات التجارية والمتاجر بداية من 28 جنيها .

وتختلف الأسعار حسب نوع السكر(أبيض، فاخر، دايت) والعلامة التجارية، وكذلك حسب المتجر وطريقة التعبئة. 

 

 

سعر السكر التمويني 

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

 

الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. 

إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة.

صناعة السكر 

صناعة السكر هي عملية متعددة الخطوات تبدأ باستخراج العصير من مصادر طبيعية مثل قصب السكر أو بنجر السكر، ثم تصفية العصير وتكثيفه بالغليان لتبلور السكر. بعد ذلك، تُعزل البلورات عن الشراب وتُجفف وتُعبأ، ثم تُغربل أو تُسحق إلى الأشكال المختلفة المطلوبة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السكر اليوم الاحد سعر السكر التمويني اسعار السكر اليوم
ads

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء طبيب بشأن استيلاء أبنائه على أمواله

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

لإعلانه حرق القرآن وتنظيم مسيرات ضد المسلمين، أمريكيون يلقنون متطرفًا يمينيًّا "علقة ساخنة" (فيديو)

الرئيس السوري يوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد ودمجها الكامل في الجيش 

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل صيام شهر شعبان وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة فيه

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

المزيد
الجريدة الرسمية