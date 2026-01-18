تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد في الأسواق

الأحد 18 يناير 2026
يعد الأرز من أهم المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، حيث يحتل مكانة رئيسية على موائد ملايين الأسر، ويُشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، ولا يقتصر دور سلعة الأرز على كونه غذاءً رئيسيًا، بل يمتد ليشمل دوره الاقتصادي باعتباره محصولًا زراعيًا يوفر فرص عمل ويسهم في دعم دخل المزارعين.

أسعار الأرز اليوم الأحد 

وننشر أسعار الأرز والشعير اليوم الأحد في الأسواق والمضارب المحلية وفقا للتحديثات الأخيرة  كالتالى:

 سعر طن  سعر الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة نحو 13300 جنيه حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.


سعر طن الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة» نحو 15500 جنيه، حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

 سعر طن الأرز الأبيض
 سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 22 ألف جنيه، حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سعر طن الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» نحو 19،000 جنيه، حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سعر كيلو الأرز  

كيلو الأرز الشعير الرفيع: من 16 إلى 18 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

كيلو الأرز الشعير العريض: من 17.5 إلى 18 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

كيلو الأرز الأبيض الرفيع: من 25 إلى 26 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

كيلو الأرز الأبيض العريض: من 27 إلى 29 جنيهًا حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.
 

 
سعر شيكارة الأرز

سعر شيكارة الأرز 10 كيلو اليوم يتراوح بين 250 إلى 290 جنيهًا، حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

سعر شيكارة الأرز زنة 25 كيلو يتراوح بين 625 إلى 725 جنيهًا، حسب جودة الأرز ونوع الحبة ونسبة الكسر.

