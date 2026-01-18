الأوقاف تحذر من «تريند الشاي»: سلامتك أهم

الأحد 18 يناير 2026
حذّرت وزارة الأوقاف من انتشار ما يُعرف بـ«تريند الشاي»، الذي يقوم على سكب الشاي المغلي بين الأصدقاء بدعوى الصداقة والمزاح، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد خطرًا جسيمًا على السلامة الجسدية، ويتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.

الأوقاف تحذر من تريند الشاي


وقالت الوزارة، في تعليق لها، إن إيذاء النفس لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، مشددة على أن الصداقة الحقيقية لا تقوم على تعريض النفس للأذى أو المخاطر من أجل لفت الانتباه أو حصد المشاهدات، مضيفة: «التريند مش أهم من سلامتك».


وأوضحت وزارة الأوقاف أن مثل هذه التريندات قد تبدو في ظاهرها نوعًا من المزاح أو الترفيه، لكنها تحمل في حقيقتها أضرارًا جسدية ونفسية قد تترك آثارًا دائمة، لافتة إلى أن تحويل الأذى إلى وسيلة للضحك يُسهم في تطبيع الخطأ والاستهانة بقيمة حفظ النفس داخل المجتمع.

لا ضرر ولا ضرار


واستشهدت الوزارة بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أن الدين لا يعادي الضحك أو الترفيه، لكنه يرفض الإضرار بالنفس أو التفريط في نعم الله.


ودعت وزارة الأوقاف الشباب إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق خلف التريندات الخطرة، واختيار ما يحفظ سلامتهم الجسدية والنفسية، مشددة على أن السلامة والاحترام الذاتي أولى من شهرة مؤقتة أو تفاعل زائف على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

تريند الشاي 

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت بما يسمى تريند الشاي أو اختبار الصداقة.

ويمارس الشباب هذا التريند عن طريق أن يضع كل شاب يده في يد صديقه ويسكب على اليدين ماء مغليا أو «شاي مغلي»؛ ظنا منهم أن ذلك يعبر عن مدى قوة صداقتهم.

