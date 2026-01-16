حبس عاطل حّول منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية ببني سويف

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف في توجيه ضربة قوية لتجار السلاح غير المرخص بعد ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل أحد المنازل بإحدى القرى ببنى سويف، لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وحماية أمن المواطنين.

بلاغ عن ورشة تصنيع أسلحة نارية ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات مؤكدة حول قيام أحد العناصر الإجرامية بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بمحافظة بنى سويف واتخاذه من المكان بؤرة إجرامية لترويج السلاح بين الخارجين على القانون.

وعلى الفور وجه مدير أمن بني سويف، بسرعة فحص المعلومات والتأكد من صحتها حيث قام اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتهم ونشاطه الإجرامي وتحركاته اليومية.

حبس عاطل حّول منزله لورشة أسلحة ببني سويف

وأسفرت التحريات عن أن المتهم يدعى "عبدالجيد ح. ع" 51 سنة، عاطل ومسجل خطر ومتورط في 5 قضايا سابقة، ومتخذ من منزله مقرا لتصنيع الأسلحة النارية البدائية مستخدما أدوات ومعدات خاصة، ويقوم ببيع الفرد الخرطوش بأسعار تتراوح ما بين 2500 جنيها و3 آلاف جنيه للقطعة الواحدة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة تم إعداد مأمورية أمنية محكمة وتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة، من بينها شنيور وترنس كهربائي واسطوانة وشاكوش ومنجلة، إلى جانب مواسير حديدية وأجزاء معدنية تستخدم في تجهيز السلاح.

كما عثرت القوات أثناء التفتيش على 10 قطع سلاح ناري محلية الصنع، تم إعدادها للبيع إضافة إلى كميات من الخامات والأدوات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأسلحة دون ترخيص

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ببني سويف

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستمرار التحفظ على المضبوطات لحين التصرف.



