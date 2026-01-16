الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس عاطل حّول منزله لورشة تصنيع أسلحة نارية ببني سويف

مديرية أمن بني سويف،
مديرية أمن بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف في توجيه ضربة قوية لتجار السلاح غير المرخص بعد ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل أحد المنازل بإحدى القرى ببنى سويف، لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وحماية أمن المواطنين.

بلاغ عن ورشة تصنيع أسلحة نارية ببني سويف

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات مؤكدة حول قيام أحد العناصر الإجرامية بإدارة ورشة سرية لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بمحافظة بنى سويف  واتخاذه من المكان بؤرة إجرامية لترويج السلاح بين الخارجين على القانون.

 

وعلى الفور وجه مدير أمن بني سويف، بسرعة فحص المعلومات والتأكد من صحتها حيث قام اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول المتهم ونشاطه الإجرامي وتحركاته اليومية.

 

حبس عاطل حّول منزله لورشة أسلحة ببني سويف

 

وأسفرت التحريات عن أن المتهم يدعى "عبدالجيد ح. ع" 51 سنة، عاطل ومسجل خطر ومتورط في 5 قضايا سابقة، ومتخذ من منزله مقرا لتصنيع الأسلحة النارية البدائية مستخدما أدوات ومعدات خاصة، ويقوم ببيع الفرد الخرطوش بأسعار تتراوح ما بين 2500 جنيها و3 آلاف جنيه للقطعة الواحدة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة تم إعداد مأمورية أمنية محكمة وتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة، من بينها شنيور وترنس كهربائي واسطوانة وشاكوش ومنجلة، إلى جانب مواسير حديدية وأجزاء معدنية تستخدم في تجهيز السلاح.

 

كما عثرت القوات أثناء التفتيش على 10  قطع سلاح ناري محلية الصنع، تم إعدادها للبيع إضافة إلى كميات من الخامات والأدوات التي تؤكد نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج الأسلحة دون ترخيص

 

حبس عاطل  4 أيام على ذمة التحقيقات ببني سويف

 

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة ببني سويف التي باشرت التحقيقات وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستمرار التحفظ على المضبوطات لحين التصرف. 
 

مديرية الطب البيطري ببني سويف تكثف حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم

صحة بني سويف تؤهل فرقها للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

صحة بني سويف تطلق حملة "365 يوم" لتعزيز الوعي وثقافة سلامة المرضى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ببني سويف

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بالأسماء، 38 مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المحامين الفرعية ببني سويف

قبل انطلاق الامتحانات غدا، تعليم بني سويف توجه تحذيرا لطلاب الشهادة الإعدادية

بتكلفة 6.7 مليون جنيه، افتتاح مسجدي التقوى والروضة ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

اختناق 4 عمال أثناء تركيب مواسير بأحد مواقع العمل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف مركز الواسطى ببني سويف كهرباء بني سويف أمن بني سويف

مواد متعلقة

مديرية الطب البيطري ببني سويف تكثف حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم

صحة بني سويف تؤهل فرقها للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومي

صحة بني سويف تطلق حملة "365 يوم" لتعزيز الوعي وثقافة سلامة المرضى

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ببني سويف

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بالأسماء، 38 مرشحًا يتنافسون على مقاعد نقابة المحامين الفرعية ببني سويف

قبل انطلاق الامتحانات غدا، تعليم بني سويف توجه تحذيرا لطلاب الشهادة الإعدادية

بتكلفة 6.7 مليون جنيه، افتتاح مسجدي التقوى والروضة ببني سويف

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بث مباشر، 3 قرّاء يتنافسون في الجولة الـ 5 من تصفيات برنامج «دولة التلاوة»

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

مستشفيات جامعة بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر أستاذ الجراحة العامة ضحايا حادث تسرب الغاز

لأجل غير محدد، سر رفع جلسة النواب دون تحديد تاريخ لعودة الانعقاد

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أبرز مميزات محطة حاويات البحر الأحمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

إتقان كامل للأحكام، عطية الله رمضان يبهر لجنة«دولة التلاوة»

أحمد علي يُبهِر لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بأداء متفرّد

المزيد
الجريدة الرسمية