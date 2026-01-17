وكيل التعليم ببني سويف تشدد على حظر الهواتف والساعات الإلكترونية بلجان الإعدادية

18 حجم الخط

تفقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، وشّددت على حظر اصطحاب الطلاب والطالبات للهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية داخل اللجان.

ويؤدي 68 ألف طالب وطالبة الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية والخاصة «عربي ـ لغات» بـ محافظة بني سويف، أداء امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي، بينما يؤدي طلاب المدارس الرياضية فقط الامتحان النظري لمادة التربية الرياضية في أول أيام امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 /2026م.

انتظام لجان امتحانات الإعدادية ببني سويف

وشهدت لجان امتحانات الاعدادية ببني سويف انتظام توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب بجميع اللجان البالغ عددها 328 لجنة فرعية في مختلف مدارس المحافظة، في حضور ومتابعة مديري الإدارات التعليمية وموجهي المواد ورؤساء ومراقبي اللجان لمراجعة الضوابط الإدارية والفنية، وشددت على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية.

وأكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، أنه تم تقسيم لجان الامتحانات على قطاعين، الأول بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ويضم 163 لجنة، والثاني بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ويضم 165 لجنة، ليصل إجمالي الطلاب المتقدمين إلى 67 ألفًا و919 طالبًا وطالبة، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

حظر الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية

وحذرت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب والطالبات من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، خاصة الهواتف المحمولة والساعات الإلكترونية الحديثة، مشددة على أن القانون يُطبق بكل حزم ودون أي استثناء، موضحة أن ضبط أي طالب بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل اللجنة سيؤدي إلى إلغاء امتحانه في جميع المواد واعتباره راسبًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، التزامها بالقرارات الوزارية المنظمة لنظام الدراسة والتقييم لطلاب الحلقة الإعدادية، مع إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعقد الامتحانات العملية والأنشطة الاختيارية وفق التعليمات المقررة قبل الامتحانات النظرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات في بيئة آمنة وملائمة.

68 ألف طالب وطالبة موزعين على 328 لجنة

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التي سيؤديها نحو 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 328 لجنة فرعية في مختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير الراحة والهدوء داخل اللجان، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

جدول امتحانات الإعدادية ببني سويف

ويستكمل جدول الامتحانات يوم الأحد بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ثم امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يوم الثلاثاء، تليها مادتا العلوم والهندسة يوم الأربعاء، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.