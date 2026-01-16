صحة بني سويف تطلق حملة "365 يوم" لتعزيز الوعي وثقافة سلامة المرضى

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، عن انطلاق حملة «365 يوم سلامة» اعتبارًا من غدا السبت، وذلك في جميع الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للمديرية.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور جلال الشيشيني، مدير الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والدكتورة مروة سيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبمتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي، مدير إدارة سلامة المرضى، وبالتعاون مع الدكتور أماني سرحان يونس، مدير إدارة التثقيف الصحي.

مبادرة لتعزيز ثقافة سلامة المرضى

وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى وترسيخها كأسلوب عمل يومي مستدام داخل جميع المنشآت الصحية بـ محافظة بني سويف، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وتتضمن الحملة قيام مسؤولي إشراك المرضى وسلامة المرضى ومسؤولي التثقيف الصحي بتقديم رسالة توعوية مبسطة يوميًا للمرضى وذويهم، تستهدف رفع مستوى الوعي بمفاهيم سلامة المرضى، وتشجيع المشاركة الفعالة للمرضى وأسرهم في رعايتهم الصحية.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف، أن هذه المبادرة تهدف إلى دمج مفاهيم السلامة في كافة الإجراءات والخدمات المقدمة، بما يسهم في الوقاية من المخاطر الصحية وتحسين جودة الرعاية، كما أشارت الإدارة إلى أن الحملة تشمل جميع المستويات الصحية، بدءًا من الوحدات الصحية الريفية والمراكز الصحية، ووصولًا إلى المستشفيات الكبرى بالمحافظة، مع التركيز على تطبيق المعايير والإرشادات المعتمدة دوليًا لضمان سلامة المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الصحية.

التواصل المباشر مع المرضى وذويهم

وتأتي الحملة ضمن خطة المديرية لتعزيز التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، وتقديم النصائح والإرشادات الصحية التي تساهم في الحد من الأخطاء الطبية والمضاعفات الصحية، مع تشجيع العاملين على تعزيز ثقافة السلامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل جميع المرافق الصحية.

وأكدت مديرية صحة بني سويف، على أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتقييم الدوري للحملة لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في حماية صحة المرضى وتعزيز سلامتهم على مدار العام.

