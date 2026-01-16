الجمعة 16 يناير 2026
محافظات

مصرع سيدة بصعق كهربائي أثناء غسيل ملابس أسرتها ببني سويف

لقيت سيدة مصرعها بـ محافظة بني سويف، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسيل ملابس أسرتها داخل حمام منزلها بقرية صفط الغربية التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة. 

بلاغ عن مصرع سيدة داخل منزلها ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد بوفاة ربة منزل تُدعى آية عويس توفيق، تبلغ من العمر 30 عامًا، داخل منزلها بقرية صفط الغربية، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى محل البلاغ، كما تم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بـ مديرية أمن بني سويف، فإن السيدة كانت تقوم بأعمال الغسيل داخل حمام منزلها، حيث اعتادت استخدام غسالتين كهربائيتين، وأثناء قيامها بنقل الغسيل من إحدى الغسالتين إلى الأخرى، تعرضت لصعق كهربائي مفاجئ نتيجة حدوث تماس كهربائي، ما أدى إلى سقوطها أرضًا ووفاتها في الحال، قبل أن يتمكن أحد من التدخل لإنقاذها.

تعرضت لصعق كهربائي أثناء غسيل الملابس

وأكدت التحريات أن الحادث وقع دون وجود أي شبهة جنائية، وأن الوفاة جاءت قضاءً وقدرًا نتيجة خلل كهربائي مفاجئ داخل المكان، كما تبين أن السيدة كانت بمفردها داخل الحمام وقت وقوع الحادث، الأمر الذي حال دون سرعة إسعافها أو تقديم المساعدة اللازمة لها.

وعقب وصول جهات التحقيق إلى موقع الحادث، جرى مناظرة الجثمان وسماع أقوال أفراد الأسرة وعدد من الجيران، الذين أكدوا أن الفقيدة كانت معروفة بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ولم تكن هناك أي خلافات أسرية أو ملابسات غامضة تحيط بوفاتها.

وبناءً على ذلك، صرحت النيابة العامة ببني سويف، بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، كما كلفت أجهزة المباحث بإجراء التحريات النهائية حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وبيان الأسباب التفصيلية للحادث.

