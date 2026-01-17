زراعة بني سويف تتصدى لحالات تعد وتجريف خلال حملة ميدانية بالفشن

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، استمرار جهود المتابعة الميدانية للمنظومة الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التي تؤكد على أهمية تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة سير العمل الزراعي بكفاءة، ورصد أية سلبيات أو مخالفات والتعامل الفوري معها وتصحيح الأوضاع، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبار القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وأحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، وبناءً على تعليمات المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفشن بتنفيذ حملة ميدانية موسعة شملت المرور على زمام بندر الفشن وعزبة جعفر ومنطقة الفنت، وذلك لمتابعة أعمال حماية الأراضي الزراعية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.

زراعة بني سويف تتصدى لتعديات وحالات وتجريف

وأسفرت الحملة عن إيقاف عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، شملت حالات شروع في البناء وتجريف للأرض الزراعية، بالإضافة إلى رصد حالة أساسات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لمنع استكمال التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

وأكدت مديرية الزراعة ببني سويف، أن الحملة جاءت بحضور ومشاركة كل من المهندسة حنان محمود، مدير عام الإدارة الزراعية، والمهندس وجدي عباس، مدير حماية الأراضي، والأستاذ عاشور مصطفى، مسؤول حماية الأراضي.

زراعة بني سويف في حملة ميدانية بالفشن

كما شملت الجولة الميدانية قيام مدير إدارة المكافحة بالإدارة الزراعية بالفشن بالمرور على زراعات القمح بمنطقة الفنت، حيث تم فحص المحصول للاطمئنان على حالته العامة، ومتابعة مستوى النمو، ورصد أية إصابات أو آفات محتملة، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين لضمان سلامة المحصول وزيادة الإنتاجية.

وأكدت مديرية زراعة بني سويف أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة للحفاظ على الأراضي الزراعية وتحقيق الانضباط بالمنظومة الزراعية، مشددة على استمرار المتابعة الدورية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، بما يسهم في دعم المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة بني سويف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.