مديرية الطب البيطري ببني سويف تكثف حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم

أعلنت مديرية الطب البيطري بـ محافظة بني سويف، استمرار حملات التفتيش المكثفة على مدار الساعة، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وصحي لأبناء المحافظة. تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وتحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتُنفذ الحملات بمتابعة الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ووفقًا للتكليفات الصادرة من الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، وتحت إشراف إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، في إطار الضربات الاستباقية لمواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط 80 كيلو لحوم ذبح خارج المجازر ببني سويف

وفي هذا السياق، شنت مديرية الطب البيطري ببني سويف، بالاشتراك مع مباحث التموين حملات تفتيشية موسعة على محلات عرض وبيع اللحوم ومحلات الجزارة بعدد من مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات بمركز ببا عن تحرير 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي مضبوطات بلغت 80 كجم لحوم بقرية، و35 كجم لحوم جاموسي، و10 كجم لحوم ضأن، إلى جانب تحرير محضر واحد لفساد لحوم شمل 14 كجم لحم مفروم و9 كجم كبدة، وذلك يوم الأربعاء.

كما أسفرت الحملات بمركز الواسطى ببني سويف، وتحديدًا بقرية زاوية المصلوب، عن تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي مضبوطات بلغت 20 كجم لحوم بقرية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تكثيف حملات التفتيش على محلات بيع اللحوم

وأكد الدكتور أحمد الجبالي أن المديرية مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية الموسعة بجميع مراكز المحافظة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، والتصدي بكل قوة لأي تجاوزات، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطن السويفي.

