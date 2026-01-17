إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام عدد من الأشخاص بالتهجم على أحد المنازل، وإلقاء الحجارة على المقيمين به، والتعدي على صاحبه بالضرب، ما أسفر عن إصابته، بدائرة محافظة القليوبية.

لهو الصغار يشعل مشاجرة ويتسبب فى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بشبرا الخيمة

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها عامل ونجله وزوجته مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

فيديو التعدي على أسرة وإلقاء الحجارة على منزلهم بالقليوبية

وبسؤال المصابين، قرروا بتضررهم من قيام أحد الأشخاص ونجليه وزوجتيهما، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالتعدي عليهم بالسب والضرب، وإلقاء الحجارة على منزلهم، ما تسبب في إصابتهم، وذلك على خلفية خلافات سابقة تتعلق بالجيرة ولهو الأطفال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة والتعدي باستخدام عصي وإلقاء الحجارة، لذات أسباب الخلاف، كما اعترفوا بالتخلص من العصي المستخدمة في التعدي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

