الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة فرد شرطة سابق وشاب بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بالدقهلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام فرد شرطة سابق بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وتبين أنه بتاريخ 14 يناير الجاري، تلقى مركز شرطة المنصورة بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين: فرد شرطة سابق مقيم بدائرة المركز، وشاب له معلومات جنائية مصاب بسحجة في الأنف، أيضًا مقيم بدائرة المركز. وأقر الطرفان بوقوع خلافات مالية بينهما أدت إلى تبادل التعدي بالضرب، مما أسفر عن إصابة الشاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

