جدل واسع في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. إلغاء 3 أسئلة من امتحان العربي بالمنوفية.. وشكاوي متكررة من صعوبة أسئلة «MCQ».. غرف عمليات بالمديريات لرصد الشكاوى

18 حجم الخط

شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم، حالة من الجدل الواسع في عدد من المحافظات، بعد صدور قرارات رسمية بإلغاء أسئلة، وتداول شكاوى طلاب وأولياء أمور بشأن مستوى بعض الامتحانات، خاصة امتحان اللغة العربية، ما فتح باب التساؤلات حول آليات إعداد الامتحانات وضمان العدالة بين الطلاب.



قرار رسمي بإلغاء 3 أسئلة في المنوفية

البداية كانت من محافظة المنوفية، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم رسميًا إلغاء 3 أسئلة من امتحان اللغة العربية، عقب فحص عينات من كراسات الإجابة، وبمشاركة اللجنة المشكلة من موجهي اللغة العربية.



وأكدت مديرية التعليم بالمنوفية أن الإلغاء جاء بسبب وجود مشكلات فنية في أسئلة الاختيار من متعدد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على توزيع درجات الأسئلة الملغاة على باقي أجزاء الامتحان، مراعاةً لمصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.



شكاوى متشابهة في محافظات أخرى



ولم تقتصر حالة الجدل على المنوفية فقط، إذ تداول طلاب وأولياء أمور في محافظات أخرى شكاوى مماثلة، خاصة بشأن أسئلة اللغة العربية، والتي اعتبرها البعض «أعلى من مستوى الطالب المتوسط»، بينما اشتكى آخرون من تشابه الاختيارات أو غموض الصياغة في بعض الأسئلة.



وأكد أولياء أمور أن الامتحان تضمن جزئيات تحتاج إلى وقت أطول للتفكير، ما تسبب في ارتباك بعض الطلاب داخل اللجان.



أسئلة «MCQ» في دائرة الاتهام

وبحسب بعض الطلاب، تركز الجدل هذا العام على أسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)، وأشار معلمون إلى أن هذا النوع من الأسئلة يتطلب دقة شديدة في الصياغة، وأن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى تعدد الإجابات الصحيحة، وهو ما يضع الطلاب في حيرة.



وأوضح أحد موجهي اللغة العربية – فضل عدم ذكر اسمه – أن «الامتحانات يجب أن تقيس الفهم لا أن تربك الطالب»، مؤكدًا أن لجان التصحيح مطالبة بمراعاة أي احتمالات للإجابة الصحيحة.



مطالب أولياء الأمور

في المقابل، طالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بضرورة إعلان نتائج مراجعة الامتحانات بشفافية، أسوة بما حدث في المنوفية، مع تعميم أي قرارات تحقق مصلحة الطلاب، وعدم الاكتفاء بالمعالجات الفردية.



وأكد عدد من أولياء الأمور أن القلق الأكبر لديهم لا يتعلق بصعوبة الامتحان فقط، وإنما بضمان العدالة في التصحيح وعدم ضياع مجهود أبنائهم بسبب أخطاء فنية.



غرف عمليات ومتابعة مستمرة



من جانبها، شددت مديريات التربية والتعليم على أن غرف العمليات تعمل على مدار اليوم لرصد الشكاوى، ومتابعة سير الامتحانات داخل اللجان، والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات أو أخطاء فنية.



وأكدت مصادر تعليمية أن مصلحة الطالب تأتي في صدارة الأولويات، وأن أي خطأ يتم رصده يُتخذ حياله قرار فوري، سواء بتعديل نموذج الإجابة أو إعادة توزيع الدرجات، بما يضمن تكافؤ الفرص.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.