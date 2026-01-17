السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلاف على الميراث..الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على قطعة أرض بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة
18 حجم الخط

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطعة أرض آلت إليه وآخرين بالميراث، والبدء في البناء عليها، رغم ادعائه صدور حكم قضائي بتمكينهم منها، بدائرة مركز شرطة أسيوط.

الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح

وبالفحص، تبين وجود خلافات قانونية وقضائية بين الشاكي وأشقائه وأبناء عمومته، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وبين أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع.

 

 كما أسفرت التحريات عن أن قطعة الأرض محرر بشأنها عدة محاضر رسمية ومنظورة حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي قرارات قضائية نهائية أو أحكام واجبة النفاذ تقضي بتسليم الأرض لأي من طرفي النزاع حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الفحص في إطار القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كشف ملابسات فيديو متداول التعدي على أرض نزاع على الملكية الميراث أحكام قضائية مركز شرطة أسيوط محاضر رسمية خلافات أسرية اخبار الحوادث الامن العام

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة اتهام ضابط شرطة بالدقهلية بإهانة قائد مركبة توك توك

فيديو يقود الشرطة لضبط عصابة مسلحة بعد سرقة سائق ميكروباص وسيارته بمطروح

الأمن يكشف ملابسات فيديو خادش للحياء داخل محل بالفيوم

وزير الداخلية والأعلى للشرطة يتوجهون إلى قصر عابدين لتسجيل تهنئة للرئيس بمناسبة عيد الشرطة

خلافات الجيرة السبب، الأمن يكشف ملابسات مقطعي فيديو متداولين بالدقهلية والشرقية

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض بالفيوم

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه ومصادرة 23 طن دقيق مهرب

تضم أجانب، سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار ناد صحي بالتجمع

ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

مصر ونيجيريا يلجآن لركلات الترجيح لحسم المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

منتخب نيجيريا يحصد برونزية كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح (صور)

الأزهر يشارك في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو وهدان وأبو مشهور بالجيزة

كيتي بيري تقدم 3 أغنيات بحفل Joy Awards (فيديو)

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

التضامن: ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام بمصر الجديدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها التفكر بآيات القرآن الكريم، ما مفهوم الثبات ووسائله في الإسلام؟

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية