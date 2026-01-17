خلاف على الميراث..الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على قطعة أرض بأسيوط

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قطعة أرض آلت إليه وآخرين بالميراث، والبدء في البناء عليها، رغم ادعائه صدور حكم قضائي بتمكينهم منها، بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبالفحص، تبين وجود خلافات قانونية وقضائية بين الشاكي وأشقائه وأبناء عمومته، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، وبين أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، حول ملكية قطعة الأرض محل النزاع.

كما أسفرت التحريات عن أن قطعة الأرض محرر بشأنها عدة محاضر رسمية ومنظورة حاليًا أمام الجهات القضائية المختصة، دون صدور أي قرارات قضائية نهائية أو أحكام واجبة النفاذ تقضي بتسليم الأرض لأي من طرفي النزاع حتى الآن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الفحص في إطار القانون.

