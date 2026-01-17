السبت 17 يناير 2026
زراعة الإسماعيلية: نعمل على حل شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة بالقنطرة غرب

 عقدت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية لقاءً ميدانيًّا للتعامل الفوري مع شكاوى عدد من المزارعين بالقنطرة غرب المتعلقة بصرف الأسمدة. 

محافظ الإسماعيلية: إزالة ٢٣٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

بعد سنوات من التوقف، مركز الإسماعيلية للفنون يستعيد نشاطه بانطلاق "المنتدى الأول للسرد"

 

استجابة لشكاوي المزارعين بشأن الصرف 

 واستجابةً لشكوى أحد المزارعين بشأن عملية صرف الأسمدة من جمعية الحياة الزراعية، توجه الدكتور علاء محمد حلاوه وكيل وزارة الزراعة إلى مقر جمعية الرياح الزراعية، لعقد لقاء مباشر مع المزارعين أصحاب الشكوى، والاستماع إلى مطالبهم على أرض الواقع. 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

ورافقه خلال الزيارة المهندس شريف السيد العربي مدير عام الشؤون الزراعية المساعد، والمهندس عبد الرحمن عثمان مدير عام شؤون التعاون الزراعي، والمهندس حسن عبد اللطيف مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، والمهندس محمود عبد القادر مدير إدارة المكافحة بالمديرية.

الاستماع إلى شكاوى المزارعين 

 

وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى شكاوى المزارعين المتعلقة بصرف الأسمدة للموسم الزراعي الشتوي الجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري لتذليل العقبات القائمة، والعمل على حل المشكلات المطروحة وفقًا لمنظومة صرف الأسمدة المعتمدة، بما يضمن عدم الإخلال بضوابط الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الزراعة على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين، بما يسهم في استقرار العملية الزراعية.

الجريدة الرسمية