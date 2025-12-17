الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

زراعة الإسماعيلية: مرور ميداني على محصول الفراولة ومتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات التابعة

جانب من متابعة المحاصيل،
جانب من متابعة المحاصيل،
تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل وزارة الزراعة، جهودها في المرور الميداني المستمر لمتابعة مختلف المحاصيل الزراعية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول.

نائب محافظ الإسماعيلية: إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية

إقبال من ناخبي فايد بالإسماعيلية على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة (بث مباشر)

المرور على مزارع الفراولة 

قامت جمعية نفيشة الزراعية بتنفيذ مرور ميداني على مزارع الفراولة بحوض الجبالي بزمام الجمعية، وذلك لمتابعة الحالة العامة للمحصول والوقوف على مراحل النمو خلال الفترة الحالية.  

جانب من متابعة المحاصيل، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل، فيتو
جانب من متابعة المحاصيل، فيتو

تقديم عدد من التوصيات الفنية 

تم تقديم عدد من التوصيات الفنية المهمة لمزارعي الفراولة، شملت التأكيد على ضرورة المتابعة الجيدة للمحصول، والاهتمام برش العناصر الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفسفور في هذه المرحلة، لما لها من دور أساسي في مساعدة النبات على إخراج الأزهار وتحسين معدلات الإنتاج.

وضمن جهود المتابعة المستمرة لانتظام عملية صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية للموسم الشتوي الحالي.

قامت إدارة المتابعة الميدانية والرقابة بزيارة جمعية عبد ربه حماده (١) الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين.

وخلال الزيارة، توجهت لجنة متابعة أعمال الجمعيات الزراعية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العامة للتعاون والتنمية بشرق القناة، بمتابعة إجراءات الصرف، والتأكد من التزام الجمعية بالضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. 

 

وأكدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بكافة مراكز المحافظة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًّا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية متابعة المحاصيل الزراعية زراعة الاسماعيلية الزراعة زراعات الفراولة

