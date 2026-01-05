الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الإسماعيلية تحيل جمعية أبوطفيلة للنيابة بعد ثبوت التلاعب في صرف الأسمدة

الاسمدة والمبيدات
الاسمدة والمبيدات الزراعية، فيتو
18 حجم الخط

أحالت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، عددا من مخالفات صرف الأسمدة بجمعية أبو طفيلة الزراعية إلى النيابة الإدارية، وذلك عقب ثبوت تلاعب جسيم بأنصبة صرف الأسمدة للمزارعين بحيازات وهمية ومساحات غير منزرعة.  

استئناف الإسماعيلية تؤجل الحكم في قضية الاعتداء على معلم بمقص لـ 26 يناير

بيطري الإسماعيلية: علاج 36 حالة بالعيادة الخارجية

لجنة لفحص ومراجعة أعمال الصرف 

 

وكانت قامت إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بفحص ومراجعة أعمال الصرف بجمعية أبوطفيلة الزراعية بزمام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب.  

 

متابعة إجراءات الصرف 

وشملت المراجعة متابعة إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، ومراجعة الحصر على الطبيعة ومطابقته بالحصر الورقي وبيانات منظومة كارت الفلاح، للتأكد من انضباط الصرف وفقًا للمزروعات القائمة فعليًا على الأرض. 

 

المخالفات التى تم ضبطها  

 

وخلال الفحص الميداني ومطابقة الزمام الزراعي المنزرع بالبيانات الورقية والمنظومة، تبين وجود مخالفات جسيمة، تمثلت في صرف أسمدة لمساحات وهمية غير منزرعة، وصرف كميات على خلاف الحقيقة، إلى جانب فروق ومخالفات بالحصر الفعلي لبعض المزارعين التابعين للجمعية الزراعية بأبو طويلة. 

 

وبناءً على نتائج أعمال الفحص، أحالت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية  المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك حفاظًا على المال العام وضمان إحكام الرقابة على الأموال العامة وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين المستحقين.
 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، بشأن تكثيف الرقابة على أعمال الجمعيات الزراعية وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها، 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية زراعة الاسماعيلية جمعية ابو طفيلة الزراعية إدارة القنطرة غرب الزراعية حيازات وهمية

مواد متعلقة

4 آلاف فدان فراولة، قرية الروضة بالإسماعيلية تبدأ حصاد الذهب الأحمر (فيديو وصور)

زراعة الإسماعيلية تواصل جهودها الميدانية لفحص شكوى تعدٍ على أراض زراعية بأبوصوير

زراعة الإسماعيلية: مرور ميداني على محصول الفراولة ومتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات التابعة

زراعة الإسماعيلية تستضيف ورشة عمل استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية