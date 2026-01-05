زراعة الإسماعيلية تحيل جمعية أبوطفيلة للنيابة بعد ثبوت التلاعب في صرف الأسمدة

18 حجم الخط

أحالت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، عددا من مخالفات صرف الأسمدة بجمعية أبو طفيلة الزراعية إلى النيابة الإدارية، وذلك عقب ثبوت تلاعب جسيم بأنصبة صرف الأسمدة للمزارعين بحيازات وهمية ومساحات غير منزرعة.

لجنة لفحص ومراجعة أعمال الصرف

وكانت قامت إدارة المتابعة الميدانية بمديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، بفحص ومراجعة أعمال الصرف بجمعية أبوطفيلة الزراعية بزمام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب.

متابعة إجراءات الصرف

وشملت المراجعة متابعة إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، ومراجعة الحصر على الطبيعة ومطابقته بالحصر الورقي وبيانات منظومة كارت الفلاح، للتأكد من انضباط الصرف وفقًا للمزروعات القائمة فعليًا على الأرض.

المخالفات التى تم ضبطها

وخلال الفحص الميداني ومطابقة الزمام الزراعي المنزرع بالبيانات الورقية والمنظومة، تبين وجود مخالفات جسيمة، تمثلت في صرف أسمدة لمساحات وهمية غير منزرعة، وصرف كميات على خلاف الحقيقة، إلى جانب فروق ومخالفات بالحصر الفعلي لبعض المزارعين التابعين للجمعية الزراعية بأبو طويلة.

وبناءً على نتائج أعمال الفحص، أحالت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية المخالفات إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وذلك حفاظًا على المال العام وضمان إحكام الرقابة على الأموال العامة وتحقيق العدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين المستحقين.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتعليمات الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، بشأن تكثيف الرقابة على أعمال الجمعيات الزراعية وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها،

