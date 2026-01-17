السبت 17 يناير 2026
محافظات

محافظ الإسماعيلية: إزالة ٢٣٩ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو
أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن إجمالي ما تم إزالته خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

فعاليات الأسبوع الأول  

 

وشهد الأسبوع الأول، تنفيذ إزالة لـ ٢٣٩ حالة تعدٍّ على مساحة ٢٧ فدانا و٢٣ قيراطا و١٣ سهما و٢٤٠٧٦ م٢، وذلك في الفترة من ١٠ حتى ١٥ يناير ٢٠٢٦ ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٨. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

أماكن تنفيذ الحملات 

 

ونُفذت الحملات بجميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ونوابهم، وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة لعدد ٨٧ حالة تعدٍّ لمتغير غير قانوني على مساحة ١٠٤٠٠ متر مربع، كما تنفيذ إزالة لعدد ٥٠ حالة تعدٍّ على أراضي زراعية بولاية الزراعة على مساحة ٢٦ فدانا و١٤ قيراطا و٢٢ سهما.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

هذا إلى جانب تنفيذ إزالة لـ ٨٤ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٣٤٣٦ مترا مربعا، وتنفيذ إزالة لعدد ١٥حالة تعدٍّ على أراض زراعية أملاك دولة بمساحة فدان واحد و٨ قراريط و١٥ سهما، بجانب تنفيذ إزالة في المهد لعدد ٣ حالات تعدٍّ على أراضي بولاية التعمير على مساحة ٢٤٠ متر مربع.

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٧ حتى ٢٧ مارس ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية